МВФ предрекает Франции мощнейший экономический спад

По итогам 2026 года экономика Франции рискует показать худшую динамику за последние 15 лет. По прогнозам аналитиков МВФ, темпы роста экономических показателей составят всего около 1 %. На этом фоне дефицит госбюджета Франции продолжит увеличиваться и превысит 5 %.

Эксперты отмечают, что Пятая республика уже сейчас с огромным трудом справляется с управлением финансами, ситуация будет только ухудшаться.

Главной причиной масштабного замедления называют резкое падение внутреннего спроса в стране. Это связано с сильным сокращением покупательной способности граждан и бизнеса из-за растущих мировых цен на нефть.