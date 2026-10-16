МВФ предупреждает об угрозе продовольственной безопасности

Проблема продовольственной безопасности стала глобальной макрофискальной угрозой. Об этом заявили в руководстве Международного валютного фонда, отметив сильную корреляцию факторов.

Пагубное влияние на сельскохозяйственное производство может оказать Эль-Ниньо. В то же время вооруженные действия на Ближнем Востоке и в Украине способны существенно дестабилизировать судоходство, рынки продовольствия, энергоносителей и удобрений.

Как отметили в МВФ, ситуация ухудшается на фоне истощения резервов в ряде государств, высокой долговой нагрузки, дорогих заимствований и ограниченного фискального пространства. При этом наиболее уязвимыми перед лицом таких угроз традиционно оказываются страны с низким уровнем доходов.