МВФ прогнозирует рост цен на нефть на 41 % по итогам 2026 года

Международный валютный фонд спрогнозировал рост цен на нефть в мире примерно на 41 % по итогам 2026 года, говорится в докладе организации.

Стоимость барреля, которую фонд рассчитывает как простое среднее из расценок на наиболее популярные марки, достигнет почти 96 долларов.

В 2027 году МВФ ожидает снижения средней цены на 9 % - до 87 долларов.

Эксперты отмечают, что мировые запасы нефти пугающе малы, а на их восстановление может уйти до двух лет. Из-за конфликта на Ближнем Востоке поставки сократились примерно на 3 млрд баррелей.