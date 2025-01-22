МВФ снизил прогноз для экономики Евросоюза до 1 %

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Международный валютный фонд опубликовал январский обзор. Итак, что касается мировой экономики, МВФ не стал пересматривать ее прогноз.
Как и ранее, рост в 2025 году оценивается в 3,3 %. При этом в отношении отдельных стран и регионов прогноз изменился. Так, по ВВП Китая в нынешнем году МВФ повысил прогноз до 4,6 %. Хотя это меньше, чем реально вышло в 2024-м - 5 %.
По еврозоне прогноз снизился до 1 %. Что фактически означает не рост, а депрессию. В качестве причин в докладе называют слабый потребительский спрос и высокие цены на энергоносители. В России специалисты организации несколько повысили свою оценку перспектив на 2025 год.