МВФ снизил прогноз для экономики Евросоюза до 1 %

Как и ранее, рост в 2025 году оценивается в 3,3 %. При этом в отношении отдельных стран и регионов прогноз изменился. Так, по ВВП Китая в нынешнем году МВФ повысил прогноз до 4,6 %. Хотя это меньше, чем реально вышло в 2024-м - 5 %.