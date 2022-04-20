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МВФ: Эпоха доллара заканчивается
Мир отворачивается от доллара. Как констатировали в МВФ, страны находятся на пути к многополярному миру. Переход может проходить по нескольким сценариям. Первый - это отдельные блоки стран. Второй - управляемый переход к новой системе, который защищает достижения глобализации. При этом первый сценарий МВФ нравится меньше. Они сейчас хотят возглавить путь управляемого перехода к многополярному миру.
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