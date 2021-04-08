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МВФ: миру жизненно необходимо выбраться из долговой ловушки

МВФ поддерживает идею налога для богатых

МВФ поддержал идею США о введении единого корпоративного налога во всем мире. В международной организации заявили: разбогатевшие во время пандемии предприниматели и компании могут платить больше.

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