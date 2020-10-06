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МВФ: Пандемия COVID-19 приведет к ухудшению уровня жизни почти во всех странах
В Латвии наибольший прирост заболеваемости в Европе
Рекордный скачок случаев COVID-19 среди стран Европы наблюдается в Латвии. За последние две недели прирост заболеваемости - 172 %, когда средний показатель по Европе - 14 %.
В Польше зафиксирован рекорд по числу зараженных COVID-19
Новый рекорд по числу зараженных COVID-19 за сутки зафиксирован в Польше. За сутки там скончались 58 человек, всего в Польше подтверждены более 104 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ирландия усиливает ограничения из-за COVID-19
Из-за второй волны пандемии ужесточают ограничительные меры в Ирландии. Запрещены собрания в помещениях, жителей просят по возможности работать на дому. Учебные заведения в стране останутся открытыми, объекты торговли и сферы услуг продолжат работать в прежнем режиме при строгом соблюдении мер безопасности. Власти Ирландии отказались от строгого карантина, предложенного эпидемиологами, из опасения, что он подорвет экономику и лишит работы сотни тысяч человек.
В Израиле продлили жесткий карантин
А вот в Израиле власти продлили жесткий карантин до 14 октября, что вызвало неоднозначную реакцию у местных жителей. Оппозиция призывает выходить на улицы, накануне вспыхнули столкновения между полицией и ортодоксальными евреями. В результате десятки человек были арестованы.
Прогноз МВФ: Пандемия COVID-19 приведет к ухудшению уровня жизни почти во всех странах
МВФ делает неутешительный прогноз. Пандемия COVID-19 приведет к ухудшению уровня жизни практически во всех странах. А восстановление мировой экономики после коронакризиса окажется длительным и потребует фундаментальных реформ.
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