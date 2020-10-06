В Латвии наибольший прирост заболеваемости в Европе

Рекордный скачок случаев COVID-19 среди стран Европы наблюдается в Латвии. За последние две недели прирост заболеваемости - 172 %, когда средний показатель по Европе - 14 %.

В Польше зафиксирован рекорд по числу зараженных COVID-19

Новый рекорд по числу зараженных COVID-19 за сутки зафиксирован в Польше. За сутки там скончались 58 человек, всего в Польше подтверждены более 104 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ирландия усиливает ограничения из-за COVID-19

Из-за второй волны пандемии ужесточают ограничительные меры в Ирландии. Запрещены собрания в помещениях, жителей просят по возможности работать на дому. Учебные заведения в стране останутся открытыми, объекты торговли и сферы услуг продолжат работать в прежнем режиме при строгом соблюдении мер безопасности. Власти Ирландии отказались от строгого карантина, предложенного эпидемиологами, из опасения, что он подорвет экономику и лишит работы сотни тысяч человек.

В Израиле продлили жесткий карантин

А вот в Израиле власти продлили жесткий карантин до 14 октября, что вызвало неоднозначную реакцию у местных жителей. Оппозиция призывает выходить на улицы, накануне вспыхнули столкновения между полицией и ортодоксальными евреями. В результате десятки человек были арестованы.

Прогноз МВФ: Пандемия COVID-19 приведет к ухудшению уровня жизни почти во всех странах