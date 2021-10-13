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МВФ пересмотрел прогноз мировой экономики в будущем году
Рост мировой экономики в следующем году потеряет один процент по сравнению с нынешним. Такие прогнозы делает МВФ. Причина - проблемы с поставками в богатых странах, а также угрозы в сфере здравоохранения. По всей планете наблюдается рост цен на широкий спектр товаров - от медикаментов до авто. Ухудшен прогноз по ВВП для США и Украины, в незначительной степени для Китая - всего на одну десятую процента. По ситуации в экономике Беларуси прогноз улучшен: в текущем году прогнозируется рост ВВП более чем на два процента.
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