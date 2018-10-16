МВФ подсчитал потенциальные потери из-за торговой войны Трампа

Полтора триллиона долларов рискует потерять мир из-за торговой войны, которую развязал Дональд Трамп. Наибольший ущерб понесет Китай, но в долгосрочной перспективе достанется и Штатам из-за ответных пошлин. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда. Мировой рынок сократится сразу на 17 %, и это станет потрясением, сравнимым с событиями кризисного 2008 года. Кроме того, уже в следующем году будет очевидно снижение роста мировой торговли как раз из-за протекционизма Америки. Добавит неопределенности и выход Великобритании из ЕС.