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МВФ прогнозирует рост цен на зерно
На Западе тему зерна используют только с точки зрения своего кошелька. И ни о какой помощи голодающим речи не идет. Совет ЕС официально подтвердил, что пять государств Евросоюза, которые граничат с Украиной, просят продлить санкции на импорт украинского зерна и после 15 сентября. Напомним, ЕС ранее принял меры, чтобы защитить местных фермеров от разорения на фоне поступления более дешевого продовольствия из Украины.
Кстати, отмена зерновой сделки еще может и помочь европейским аграриям заработать. Международный валютный фонд уже считает дивиденды и предсказывает рост цен на зерно пока на 15 %. По данным этой организации, за счет зерновой сделки было экспортировано около 33 миллионов тонн зерна с Украины, что позволяло сохранять цены на продовольствие на более низком уровне.
Фото: pixabay.com
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