МВФ прогнозирует рост цен на зерно

На Западе тему зерна используют только с точки зрения своего кошелька. И ни о какой помощи голодающим речи не идет. Совет ЕС официально подтвердил, что пять государств Евросоюза, которые граничат с Украиной, просят продлить санкции на импорт украинского зерна и после 15 сентября. Напомним, ЕС ранее принял меры, чтобы защитить местных фермеров от разорения на фоне поступления более дешевого продовольствия из Украины.