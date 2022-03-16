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В мире
МВФ: санкции Запада грозят Европе рецессией
16.03.2022
08:25
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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
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Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
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1 час назад
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