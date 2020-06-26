МВФ ухудшил оценку восстановления мировой экономики

Потери мировой экономики из-за пандемии к началу лета выросли, превысив ожидания. МВФ прогнозирует падение мирового ВВП в этом году на 4,9 %, хотя в апреле прогнозировали снижение только на 3 %. Так, крупнейшая экономика мира - ВВП США - снизится на 8 % по итогам года. Экономика еврозоны сократится на 10 %: (ВВП Германии уменьшится почти на 8, остальные крупные страны ЕС потеряют без малого по 13).Россия уйдет в минус на 6,5 %. А вот ВВП Китая вырастет на процент. Поднебесная первой встретила пандемию и первой начала возвращаться к нормальной жизни, что и ускорило восстановление. При этом МВФ отмечает, что это довольно-таки неопределенный прогноз, так как неизвестны точные сроки снятия ограничений и сохранения социального дистанцирования.



