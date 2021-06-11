МВФ выдвинул предложение по борьбе с пандемией

Международный валютный фонд выдвинул предложение по борьбе с пандемией на 50 млрд долларов. По мнению официального представителя организации, проблема сегодняшней ситуации с пандемией лежит в разрыве между богатыми и бедными странами.



Джерри Райс, пресс-секретарь МВФ:

Мы предлагаем конкретные меры, которые, по нашему мнению, необходимы. 40 процентов населения в каждой стране должно быть вакцинировано к концу 2021 года. 60 процентов - к середине 2022 года. На эти цели мы планируем выделить 50 миллиардов долларов США. Большая часть средств должна поступить в форме грантов для наиболее уязвимых стран. У этих мер огромный потенциал. Наш вклад в здоровье может обернуться экономической отдачей в размере 9 триллионов долларов к 2025 году.

Пресс-секретарь МВФ подчеркнул, что лидеры "Большой семерки" на предстоящем саммите должны уделить особое внимание мерам реагирования на пандемию. В частности, сделать упор на обсуждении поддержки развивающихся стран.





