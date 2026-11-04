"Мы не просто торгуем": как Беларусь укрепляет сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии

Азиатский вектор открывает новые возможности. Страны региона готовы к более интенсивному диалогу с Беларусью, например, Монголия. Переговоры лидеров Александра Лукашенко и Ухнаагийн Хурэлсуха показали готовность конвертировать высокий уровень политического взаимопонимания в значимые экономические проекты.

Поставки продовольствия, присутствие белорусской карьерной и другой техники в Монголии, строительство молочно-товарных комплексов - все это в конечном итоге позволит прирасти странам и качественно, и количественно. Об этом говорят эксперты. Монгольский портал Ikon опубликовал аналитическую статью по итогам визита Ухнаагийн Хурэлсуха в Беларусь.

Отмечается, что достигнутые договоренности говорят о возможности развития Беларуси как одного из торгово-производственных партнеров Монголии на евразийском рынке. Визит укрепил правовую основу отношений, теперь они обогащены реальным содержанием. Также подчеркивается, что уже заложены основы для создания новых деловых связей в промышленности, АПК, транспорте, логистике и других сферах. Отдельное внимание, конечно же, и связям между людьми.

В этом году вступило временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией - хороший дополнительный инструмент для искоренения барьеров и активизации бизнес-диалога. Похожий успешный кейс есть и в Юго-Восточной Азии - во Вьетнаме. Страна более 10 лет назад заключила соглашение о свободной торговле с ЕАЭС.

С Беларусью эту социалистическую республику связывает многое. И общее видение на современные мировые процессы, историческое прошлое и готовность развивать конкретные проекты. О них, к слову, шла речь во время официального визита в эту страну министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова.

Регион интересен Беларуси прежде всего с точки зрения человеческих, промышленных и научно-технических ресурсов. "Страны стремительно набирают вес, развиваясь и прибавляя каждый год. Мы стараемся здесь присутствовать и наращивать промышленное и экономическое пребывание. Сюда же добавляется Индонезия - мощнейшая страна. В графике недавних встреч и поездок Президента этому региону уделялось очень много внимания", - пояснил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

По его словам, партнеры уважают Беларусь. Мы не просто торгуем, а создаем сервисные центры и обучаем персонал. "Во Вьетнаме на сборочном производстве МАЗа большой объем местной локализации. Они освоили новое направление и создали рабочие места. Это привлекает партнеров больше, чем просто торговля", - подчеркнул министр.

В следующем году Беларусь и Китай отметят 35-летие дипломатических отношений. Эксперт назвал динамику ошеломительной. "Между Президентом Беларуси и Председателем КНР установились по-настоящему близкие, откровенные отношения. Подписана программа взаимодействия между МИД стран, проходят десятки совместных мероприятий. Между премьерами прекрасные отношения, недавно они обсудили выстраивание дальнейшего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - отметил Максим Рыженков.

Помимо этого у нас тысячи контактов между предпринимателями и регионами. Около 12 тыс. китайских студентов учатся в Беларуси, многие наши - в Китае. Товарооборот с услугами близится к цифре 13-14 млрд долларов. "Это не снилось нашим "партнерам" из Евросоюза, где общаются на языке санкций. Китай заместил многие инвестиционные и промышленные издержки, которые подкинул Европейский Союз", - подчеркнул министр.