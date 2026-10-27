"Мы строим ложный экономический рост": как амбиции Польши привели к удорожанию отопительного сезона

Фасад польского величия дал трещины, которые уже не скрыть. Госдолг страны растет быстрее, чем амбиции. За последние 6 лет он увеличился в два раза. И это лишь по официальным данным. О полной картине рассказали в программе "Тренды".

Экономисты бьют тревогу и полагают, что ситуация значительно хуже. Растущий дефицит бюджета подрывает устойчивость всей государственной системы. Финансирование социальной сферы заканчивается быстрее, чем календарный год.

В погоне за статусом региональной сверхдержавы варшавские элиты утратили баланс. Им обещали кресло за столом "Большой двадцатки". На деле приходится сидеть на табуретке в дальнем углу большой политики, патроны в руках теребя.

Артур Бартошевич, доктор экономических наук, преподаватель Варшавской школы экономики:

"У нас нет идеи развития, мы не говорим об этом. Мы сегодня строим ложный экономический рост, утверждая, что он есть в районе 3-4 %, мы тратим деньги на военное оборудование, которое не является развитием, это исключительно государственные расходы, потому что так важен показной рост ВВП".

Он также напомнил, что ВВП - это потребление, инвестиции, чистый экспорт и государственные расходы. "И теперь, если посмотреть на это, то оборонный сектор сегодня главный локомотив, который показывает рост экономики. Если бы мы сняли расходы на оборону и на эти покупки, ужасные покупки, которые идут на развитие иностранных отраслей, а не на экономическое развитие польской республики, все бы вскрылось. Польские заводы не имеют собственных мощностей, у нас нет сталелитейных заводов, у нас нет дешевого электричества, у нас нет технологий, у нас вообще нет возможности производить такую продукцию. Потому что в течение многих лет, последних 20-30 лет, мы ликвидировали эти отрасли", - обозначил Артур Бартошевич.

Для польской власти даже зима большой сюрприз. И здесь уже не стоит вопрос температуры. Даже благоприятная погода сделает отопительный сезон самым дорогим за последние десятилетия. Все дело в том, что "газовать" в большой политике значит топить зимой буржуйку углем и пеллетами. Если, конечно, хватит денег и озвученный товар окажется на ближайшем складе.

Варшава годами по поручению Брюсселя сокращает добычу собственного угля. Дефицит на рынке и сезонный спрос взвинтили цены.

Пшемыслав Чарнек, заместитель председателя партии "Право и справедливость":

"Цена угля для простых людей снова выросла. Мы были в обычной семье. Это обычная семья, которая зарабатывает на жизнь и располагает небольшими финансовыми ресурсами. Их месячный доход составляет около 3 тыс. злотых. На эти 3 тыс. злотых весь месяц живут жена и больной муж в обычном доме в Ловиче. Для тех, кому нужно купить 3 т угля, чтобы обогреть дом в течение года, повышение цен на уголь на 30 % - это катастрофа. То есть 1,5-1,6 тыс. злотых за уголь на зиму в ситуации, когда у вас есть до 3 тыс. злотых в месяц, чтобы прокормить себя. Это огромные расходы, это огромная нагрузка на эту семью".

Запас пеллет тоже на исходе. Дефицит возник после введенных Варшавой санкций. Закрыть растущий спрос пытаются за счет товаров сомнительного качества. Потребители в итоге жалуются на быстрое загрязнение и даже поломки оборудования. Издержки ложатся дополнительным грузом на семейные бюджеты. При этом спрос в стране огромный, по всей Польше установлено почти полмиллиона пеллетных котлов.

"В некоторых странах, потому что мы говорим о ситуации, которая затронула весь регион, пеллеты закончились. Такая ситуация сейчас в Латвии, их пеллеты были экспортированы в Польшу. Мы видим, что эта ситуация является очень сложной, возникшей из-за блокировки импорта в наши страны из Беларуси", - обозначил министр энергетики Польши Милош Мотыка.

Позавидовать наличию пеллетного котла способны жители, которых лишают арендного угла. Жители одного из районов Варшавы ощутили себя чуточку испанцами. Их так же поставили перед фактом повышения аренды, которая для многих оказалась неподъемной. Люди в отчаянии, на аренду и так уходят почти все доходы.

Зенобия Жачек, представитель Комитета по защите прав арендаторов:

"Попытка повысить арендную плату жителям как минимум на 10 % - это, на наш взгляд, крайне несправедливо, с учетом условий жизни, которые мы здесь имеем. У нас очень много разрушенных домов, многоквартирных домов без центрального отопления, без туалета, без горячей воды. И тот образ, что весь этот район стал роскошным, совершенно фальшивый. То, что здесь есть пешеходный мост, что приезжают туристы, что есть рестораны, не означает, что улучшились условия проживания людей. Я думаю, что мы должны бороться за то, чтобы арендная плата оставалась прежней, потому что только ее могут позволить себе жители. В противном случае они будут просто выселены".

Поляки оказались жертвами больших амбиций политических элит. Они пытались играть в игры, где правила меняют каждый день. А форпост Америки в Европе все больше не у дел.