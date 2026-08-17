"Мы устали!": мигранты из Марокко устроили массовый митинг на городском пляже

"Мы устали!": сотни мигрантов из Марокко, недавно прибывших в испанский анклав Сеута, устроили массовый митинг на городском пляже, требуя от Мадрида разрешить им остаться. Собравшиеся держали испанские флаги и плакаты с надписями "Мы не хотим возвращаться в Марокко" и "Мы тоже люди".

"Никто из нас не хочет возвращаться в Марокко. Каждый хочет остаться здесь, в Испании, и получить свои права. Мы требуем вернуть прежнюю систему предоставления убежища, которая действовала в Испании, потому что все эти люди - марокканцы, половина из них лишились своих домов, они живут прямо на улицах, а это значит, что у нас нет никаких прав. В Марокко, если у тебя есть деньги, ты живешь как богач. Если денег нет - твоя жизнь превращается в сплошное унижение", - сказал один из мигрантов.

Напомним, ситуация в испанском анклаве накалилась до предела после того, как в конце июля тысячи африканцев пошли на штурм пограничных заграждений. В город смогли прорваться более 70 тыс. человек, при этом почти 100 мигрантов погибли при попытке пересечь границу. Сейчас беженцы живут на пляжах и окраинах города, ожидая возможности попасть в континентальную Испанию. Однако власти Королевства непреклонны: давать им статус или пускать на материк никто не планирует.