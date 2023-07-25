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"Мы должны попрощаться с птицей": почему Twitter меняет логотип и название
Владелец американской социальной сети Twitter Илон Маск рассказал, почему решил провести ребрендинг компании. Об этом сообщает БЕЛТА.
Он заявил, что причиной изменения названия и смены фирменного логотипа соцсети послужило то, что название Twitter было актуально, когда пользователи слали маленькие сообщения размером не более 140 символов, которые "ходили туда-сюда - как щебетание (tweeting) птиц", но сейчас у соцсети большие возможности - теперь "можно публиковать почти все, что угодно, включая несколько часов видео".
Американский предприниматель добавил, что в ближайшие месяцы в соцсеть будет добавлено всестороннее общение и возможность управлять "финансовым миром" пользователя. "Название Twitter не имеет смысла в этом контексте, поэтому мы должны попрощаться с птицей", - написал Маск в своем Twitter-аккаунте.
Ранее у Twitter обновился логотип, вместо голубой птицы на сайте появилась черно-белая буква Х.
Фото: Forbes.ru
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