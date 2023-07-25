"Мы должны попрощаться с птицей": почему Twitter меняет логотип и название

Он заявил, что причиной изменения названия и смены фирменного логотипа соцсети послужило то, что название Twitter было актуально, когда пользователи слали маленькие сообщения размером не более 140 символов, которые "ходили туда-сюда - как щебетание (tweeting) птиц", но сейчас у соцсети большие возможности - теперь "можно публиковать почти все, что угодно, включая несколько часов видео".