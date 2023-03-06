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Myśl Polska: Варшава создавала на территории Беларуси экстремистские структуры
Неожиданное признание истинного положения дел от польских СМИ. Myśl Polska, крупный общественно-политический еженедельник, признался: Варшава создавала на территории Беларуси экстремистские структуры. "Под вывеской "общественных организаций" она осуществляет подрывную деятельность против белорусского государства, управляя этими структурами из Варшавы и оттуда же их финансируя". Приводим цитаты из статьи "Партизаны антилукашенковского крестового похода" Божены Гаворской-Александрович:
Спущенные с поводка
Автор публикации четко констатирует: "По явному желанию Варшавы, когда та раскрыла карты после оспариваемых Польшей выборов, где победил Лукашенко, партизаны были спущены с поводка. Причем без камуфляжа. Была открыто объявлена и запущена кампания по свержению имеющего большую общественную поддержку Президента Беларуси".
С одной стороны, этот секрет Полишинеля никого не шокирует, но с другой - такие признания из уст польских государственных СМИ - удивительное дело.
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