Myśl Polska: Варшава создавала на территории Беларуси экстремистские структуры

Неожиданное признание истинного положения дел от польских СМИ. Myśl Polska, крупный общественно-политический еженедельник, признался: Варшава создавала на территории Беларуси экстремистские структуры. "Под вывеской "общественных организаций" она осуществляет подрывную деятельность против белорусского государства, управляя этими структурами из Варшавы и оттуда же их финансируя". Приводим цитаты из статьи "Партизаны антилукашенковского крестового похода" Божены Гаворской-Александрович:





Спущенные с поводка

Автор публикации четко констатирует: "По явному желанию Варшавы, когда та раскрыла карты после оспариваемых Польшей выборов, где победил Лукашенко, партизаны были спущены с поводка. Причем без камуфляжа. Была открыто объявлена и запущена кампания по свержению имеющего большую общественную поддержку Президента Беларуси".



