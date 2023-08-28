"Мы не хотим оплачивать амбиции Зеленского" - жители Нидерландов против поставок оружия Киеву

Все больше жителей Европы против воинственной политики своих властей. "Мы не хотим оплачивать амбиции Зеленского" и "Остановите фашизм и нацизм в Украине" - с такими лозунгами на улицы вышли жители Нидерландов. Стихийная акция протеста вспыхнула в Амстердаме. Участники выступили против украинского нацизма и поставок оружия Киеву. В руках плакаты "Мы устали от войны", "Давайте покупать еду, а не оружие" и "НАТО провоцирует войну против России и Украины".