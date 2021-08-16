"Мы не лабораторные крысы" - лозунг масштабного марша антипрививочников в канадском Монреале

"Мы не лабораторные крысы" - под таким лозунгом прошел масштабный марш антипрививочников в канадском Монреале. Тысячи жителей страны против введения "зеленых паспортов".Демонстранты требуют отмены принудительной вакцинации для посещения общественных заведений и массовых мероприятий. Жители Канады призывают правительство провести публичные дебаты и отозвать свое решение о введении ковидных паспортов. В Квебеке такие документы начнут действовать уже с 1 сентября.



