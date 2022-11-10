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"Мы стали марионетками НАТО" - итальянцы об антироссийских санкциях
В Италии многие предприятия наполовину разрушены, счета за электроэнергию выросли втрое, а цены на сельхозтехнику - вдвое, рассказал владелец виноградной фермы Лоренцо Бонвичини.
"Правительство вместо того чтобы помочь нам, продолжает тратить деньги на войну в Украине, - возмущается Лоренцо Бонвичини. - Это бессмысленно. Придерживаясь антироссийского направления, мы стали марионетками НАТО. К сожалению, санкции навредили только нам, а не России, на которую они никак не повлияли".
Единственное, в чем видит спасение Лоренцо, возобновление коммерческих отношений с Россией и снятие любых ограничений.
О других иностранцах, которые столкнулись с последствиями "продуманного" плана Европы, смотрите в фильме "Санкции для народа".
Фото: pexels.com
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