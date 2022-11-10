"Мы стали марионетками НАТО" - итальянцы об антироссийских санкциях

"Правительство вместо того чтобы помочь нам, продолжает тратить деньги на войну в Украине, - возмущается Лоренцо Бонвичини. - Это бессмысленно. Придерживаясь антироссийского направления, мы стали марионетками НАТО. К сожалению, санкции навредили только нам, а не России, на которую они никак не повлияли".