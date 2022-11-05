Экс-советник Трампа по нацбезопасности: Мы тратим на Украине 2,5 млн долларов в час

Идет 253-й день войны в Европе. Ее состояние неизвестно, у нас нет плана по ее окончанию. Мы это не обсуждали. Все, что мы делаем, это бросаем на это деньги. Мы вложили в войну 18 млрд долларов, включая экономическую, гуманитарную и военную помощь. Это большие цифры. Но давайте разобьем их на почасовую ставку. Это означает, что мы тратим на Украине 2,5 млн долларов в час. Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности.

Джозеф Кит Келлог, экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности