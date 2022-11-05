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Экс-советник Трампа по нацбезопасности: Мы тратим на Украине 2,5 млн долларов в час
Лидеры Европы боятся открыто назвать стоимость восстановления инфраструктуры Украины. Как сообщает "Америкэн консерватив", суммы уже подсчитаны, однако скрываются, поскольку политики опасаются возмущения своих же граждан. Как предположило издание, европейцы могут решить, что демократия Украины просто не стоит таких вложений. Особенно учитывая рост инфляции в самой Европе. О том, что украинский вопрос не стоит текущих вложений, говорят и в США.
Согласно недавним соцопросам, американцы еще больше стали поддерживать республиканцев, после их обещаний "перестать выделять деньги Украине и направить их на улучшение жизни в стране" в случае победы на выборах.
Идет 253-й день войны в Европе. Ее состояние неизвестно, у нас нет плана по ее окончанию. Мы это не обсуждали. Все, что мы делаем, это бросаем на это деньги. Мы вложили в войну 18 млрд долларов, включая экономическую, гуманитарную и военную помощь. Это большие цифры. Но давайте разобьем их на почасовую ставку. Это означает, что мы тратим на Украине 2,5 млн долларов в час. Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности.
Эк-советник добавил, что Кильский институт экономики провел исследование, ивыяснилось, что Америка платит вдвое больше, чем все остальные европейские страны вместе взятые. "Думаю, что президент и республиканцы, если они возьмут конгресс, должны пойти и объяснить американскому народу, почему мы это делаем, почему мы на Украине и должны ли мы быть на Украине", - задал вопросДжозеф Кит Келлог.
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