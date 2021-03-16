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Мьянма: около 100 погибших за 2 дня
В Мьянме количество погибших от столкновений с полицией и армией растет. По подсчетам международных организаций, только за последние два дня жертвами вооруженного насилия стали 94 участника массовых акций. Протесты подавляются жестко. Напомним, 10 февраля в стране военные совершили госпереворот.
Экономический кризис вывел на улицы Бейрута тысячи ливанцев
Ожесточенные столкновения продолжаются и в ливанской столице. К подавлению волнений привлечена армия. Против участников массовых акций применяют газ и даже огнестрельное оружие. Причиной беспорядков стало резкое падение курса ливанского фунта: теперь средняя зарплата здесь ниже 100 долларов в месяц.
Иорданцы протестуют против эпидемической беспечности властей
Газ, резиновые пули и светошумовые гранаты идут в ход и против недовольного населения в Аммане. Люди вышли на улицы, несмотря на комендантский час. Иорданцы считают, что власти ничего не делают для спасения населения от эпидемопасности. Полиция не церемонится.
Кроме комендантского часа, в стране действует также самый жесткий локдаун: закрыты практически все магазины. Для появления граждан на улице нужна веская причина, подтвержденная документами. Чтобы обеспечить карантинные ограничения и подавить протесты, используют военную силу.
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