"Мясная инфляция" в Германии: стоимость птицы выросла почти на 24 %

Цены на продукты питания в Европе продолжают расти. Немецкое издание Die Welt о мясной инфляции в Германии: свинина подорожала на 21 %, стоимость птицы выросла почти на 24 %, говядины и телятины - более чем на 22 %. Издание отмечает, что резкий рост цен может уменьшить спрос на мясо, что в свою очередь ударит по мясной промышленности, которая и так переживает не лучшие времена.