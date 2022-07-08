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"Мясная инфляция" в Германии: стоимость птицы выросла почти на 24 %
Цены на продукты питания в Европе продолжают расти. Немецкое издание Die Welt о мясной инфляции в Германии: свинина подорожала на 21 %, стоимость птицы выросла почти на 24 %, говядины и телятины - более чем на 22 %. Издание отмечает, что резкий рост цен может уменьшить спрос на мясо, что в свою очередь ударит по мясной промышленности, которая и так переживает не лучшие времена.
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