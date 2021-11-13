Мюнхен готов принять беженцев с белорусско-польской границы. Власти города в очередной раз предложили польским властям без лишней бюрократии забрать застрявших на восточных рубежах ЕС людей. Прислушается ли Варшава - большой вопрос. Ранее польские пограничники неоднократно задерживали правозащитников и гуманитарные караваны. Поэтому надеяться на "милость" Польши не приходится.