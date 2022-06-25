Мюнхен протестует против саммита G7

Вселенские страсти кипят сегодня на улицах Мюнхена. Там встречают участников саммита "Большой семерки", которому местные жители, мягко говоря, совсем не рады. Впрочем с протестующими полицейские не церемонятся - поступают с ними совсем недемократично.



Более 20 тысяч жителей вышли на акцию протеста. Они выступают против этого сборища "политических лицедеев". Протестующие требуют решения экономических проблем, а не задушевных бесед о переделе Украины и затягивании санкционной петли вокруг России, которая уже очень больно выходит европейцам боком.



Мы не говорим, что встречи G7 не важны и не нужны. Но нас не устраивают просто красивые фото для личных альбомов глав правительств "семерки". Нужны конкретные решения, нужна другая политика. Нам нужно выходить из зависимости от нефти, угля и газа. Конфликт в Украине показал, насколько мы зависимы. Нужны возобновляемые источники энергии. Мы требуем конкретных решений.



Подумать "своей головой" в Европе получается не у всех. Многие только кивают головой на умышленный энергетический кризис и разводят ручонками, мол, как-то так. Но здравые мысли все же проскакивают. Германия начала настаивать, чтобы страны "Группы семи" отказались от обязательства сократить инвестиции в иностранные проекты по добыче ископаемого топлива. Италия, которая нуждается в российском газе, тихо аплодировала.