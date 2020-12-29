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Н. Азаров: Вакцинация не должна быть предметом политических интриг
Украинские политики оценивают антиковидную стратегию президента Зеленского как крайне неэффективную. История с отказом от закупки российской вакцины - это яркий пример того, как сиюминутные политические интересы приносят стране человеческие страдания и, вполне вероятно, многочисленные жертвы.
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