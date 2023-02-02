Н. Мендкович: ОАЭ - один из самых перспективных партнеров в арабском регионе

Объединенные Арабские Эмираты, как и в целом нефтяные государства ближнего Востока, - очень перспективное направление. Они накопили большие валютные запасы за счет экспорта нефти и при новых правительствах, при молодой генерации политиков региона они стремятся создать собственную промышленность, сельское хозяйство, в общем, несырьевое реальное производство. Вполне естественно, что для таких, прошедших путь промышленного развития еще в 20 веке, государств, как Беларусь и Россия, работа в регионе очень перспективна. Мы можем дать средства производства, станки, технику, технологии производства, обеспечить подготовку кадров. Ближний Восток, те же Объединенные Эмираты, готовы за это платить крупные суммы.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт российского совета по международным делам