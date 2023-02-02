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Н. Мендкович: ОАЭ - один из самых перспективных партнеров в арабском регионе
Объединенные Арабские Эмираты - один из самых перспективных и быстроразвивающихся партнеров Беларуси в арабском регионе. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал российский политолог, глава евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
По словам эксперта, совместные интересы и перспективы взаимодействия двух стран лежат в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, логистика и образование.
Объединенные Арабские Эмираты, как и в целом нефтяные государства ближнего Востока, - очень перспективное направление. Они накопили большие валютные запасы за счет экспорта нефти и при новых правительствах, при молодой генерации политиков региона они стремятся создать собственную промышленность, сельское хозяйство, в общем, несырьевое реальное производство. Вполне естественно, что для таких, прошедших путь промышленного развития еще в 20 веке, государств, как Беларусь и Россия, работа в регионе очень перспективна. Мы можем дать средства производства, станки, технику, технологии производства, обеспечить подготовку кадров. Ближний Восток, те же Объединенные Эмираты, готовы за это платить крупные суммы.
"Вполне естественно, что мы работаем в этом регионе и сотрудничаем, тем более что Объединенные Арабские Эмираты, как в том числе, кстати, Саудовская Аравия, все больше осознают опасность агрессивного курса США, который угрожает не только суверенитету Беларуси и России, но и государствам Ближнего Востока. Арабские монархии готовы сотрудничать с нашими странами и для построения своей мирной экономики, и для обеспечения безопасного будущего", - добавил эксперт.
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