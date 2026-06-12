На 89-м году жизни скончался легендарный художник Дэвид Хокни

Мастер мирового поп-арта скончался в своем доме, не дожив всего месяц до дня рождения.

Его произведения не раз становились рекордными по стоимости среди работ ныне живущих художников. Например, картина "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" была продана на аукционе Christie's в 2018 году за более чем 90 млн евро.