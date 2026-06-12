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На 89-м году жизни скончался легендарный художник Дэвид Хокни
Автор:Редакция news.by
Мир искусства понес невосполнимую утрату: в Лондоне на 89-м году умер легендарный британский художник Дэвид Хокни.
Мастер мирового поп-арта скончался в своем доме, не дожив всего месяц до дня рождения.
Его произведения не раз становились рекордными по стоимости среди работ ныне живущих художников. Например, картина "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" была продана на аукционе Christie's в 2018 году за более чем 90 млн евро.
Уход Дэвида Хокни - это окончание целой эпохи в истории современной западной культуры.