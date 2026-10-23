Во Франции объявлена полицейская мобилизация. 24 октября - общенациональная акция протеста.

Сколько ожидается митингующих - большой вопрос. Но уже точно известно, что будет около 70 тыс. жандармов. Плюс заряжена армия. Глава МВД Франции отдал распоряжение проявлять максимальную твердость и бескомпромиссность в отношении протестующих, как это было во все предыдущие недели жестких уличных баталий.

Для контроля над протестующими власти планируют использовать вертолеты, беспилотники и другую спецтехнику.

Ничего другого людям, которые требуют социальных гарантий, нормальных зарплат и условий труда, а также соблюдения их права на достойное образование и медобслуживание режим Макрона так и не пообещал.

Как стало известно, несмотря на все ограничения, которые ввел Макрон, на акцию 24 октября готовы выйти около полумиллиона французов.