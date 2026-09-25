На дне нефтяной бочки: американский резерв нефти находится на минимальном уровне впервые с 1983 года

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Мир оказался на дне нефтяной бочки. Запасы черного золота сгорают со скоростью 400 млн баррелей за несколько месяцев. Американский стратегический нефтяной резерв, тот самый последний бастион США на случай условного апокалипсиса, сдулся до 287 млн баррелей - это самый низкий показатель с 1983 года.

Нефтяные гиганты вдруг тревожно заговорили, что подушка безопасности закончилась. Механизмов сдерживания мирового топливного кризиса больше нет. И тут Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Он считает, именно они, а не закрытый Ормузский пролив, толкают мир к дизельному голоду.

Средняя цена дизельного топлива в США достигла 6,5 долларов за галлон - это исторический рекорд. А год назад он стоил всего 3,7. И когда он дорожает, люди узнают об этом через еду, например. Без дизеля не едет почти ничего: ни фура с едой, ни комбайн, ни генератор в больнице. Когда цена дизеля прыгает на треть - это инфаркт логистики. Фермеры по всему миру сталкиваются с одной и той же картиной: техника есть, урожай есть, а топлива нет.

Что происходит с урожаем, который не убрали вовремя? Он портится. Что происходит с фермером, который не убрал урожай? Он разоряется. Что происходит с рынком, когда разоряется фермер? Еды становится меньше. А когда еды становится меньше, цена на нее растет.

В Бангладеш фермер Мухаммад Юсуф стоял три дня под 40-градусной жарой в очереди за дизелем. Три дня в очереди, чтобы купить одну канистру, чтобы запустить насос, чтобы полить рис. Он собрал четверть обычного урожая, и этого хватит, чтобы накормить семью, но на продажу почти ничего не осталось. Он не может купить семена на следующий сезон, он не может купить мясо, он в долгах. Он предвестник того, что ждет миллионы людей, если цепочка дизель- удобрения-урожай-еда порвется хотя бы в одном месте.

35 евроцентов, именно столько правительство Франции предложило рыбакам в качестве компенсации за дизель, который подорожал с 70 центов почти в два раза. В итоге они вышли на забастовку, блокируют порты. Семь судов, сцепленных друг с другом, способны парализовать целый порт в Ницце. Рыбаку Арно Алари нужно от 500 до 600 л дизеля в неделю. И когда он возвращается, то с ужасом понимает, все, что он поймал, ушло на заправку. К 17 сентября рыбаки блокировали уже 6 портов на Средиземном побережье.

В Ле-Гро-дю-Руа рыбаки пошли дальше. Они соорудили гробы и манекен рыбака, которого задушили нормы и правила. То есть намек на похороны профессии, которую убивают на глазах у всех. И более того, похороны всяких зеленых повесток, которые, как выяснилось, не работают, а деньги были потрачены гигантские.

"Если говорить об электростанциях, работающих на возобновляемых источниках, развивая этот сектор, Европа планировала получить еще и крупный промышленный сегмент, который будет дополнительно развиваться, создавать рабочие места. И, исходя из этих соображений, все выглядело прекрасно: вы минимизируете импорт, обеспечиваете рост спроса на электрическую энергию, которая у вас прогнозируется собственным ресурсом, притом бесплатным. И, кроме того, вы создаете точку роста для своей промышленности, что оказалось еще дополнительно важно в условиях мирового экономического кризиса рубежа 2000-2010-х годов. Но в реальности тот самый кризис, который ударил по Европе, Штатам, многим регионам, привел к снижению темпов роста европейской экономики, к снижению темпов спроса на энергоносители. И решения, принятые тогда, привели к активному конфликту между энергоносителями в Европе и требованию ускоренного отказа от угля и от газа. Потому что они ставили ветряки, солнечные панели, а спрос на электрическую энергию не рос. Более того, за последние 4 года он еще и рухнул довольно серьезно, даже по сравнению с не самым успешным 2021 годом. И получается ситуация, что решения, которые лежат в основе развития вашей энергетики, неадекватны тем экономическим условиям, к которым вы их прикладываете, потому что они были бы адекватны для других экономических условий, для активного роста", - отметил замдиректора МИЭП МГИМО, главный редактор портала "ИнфоТЭК" Александр Фролов.

Ормузский пролив - это горлышко бутылки, в которое втиснуты 20 % мировой нефти, 20 % сжиженного газа, а еще удобрения, зерно. Все это каждый день шло через узкую полоску воды между Ираном и Оманом. 20 млн баррелей нефти в сутки, ежедневно около 130 судов. Сейчас примерно там проходит 12-17 судов за выходные. Рынок уже потерял 13 млн баррелей в сутки, а удары по Саудовскому трубопроводу, обходившему Ормуз, забрали еще 2,5 млн баррелей. Это как если бы кто-то взял и вычеркнул из мировой экономики целую Саудовскую Аравию.

"Германия - самая пострадавшая страна. Пострадала она больше всех, потому что в ней ликвидировали атомную генерацию, угольную промышленность, отказались от российского природного газа. То есть все должно было свестись, видимо, к солнечным батареям. В итоге правительство Германии и обе партии вызывают сейчас лютую неприязнь у немецких избирателей", - подчеркнул руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия) Василий Колташов.

Добавьте сюда сотни танкеров, которые возили российскую нефть в обход санкций. В ноябре 2025 года украинские морские дроны впервые ударили по ним в Черном море. В марте 2026-го был удар по терминалам Усть-Луга и Приморск. Дроны попали в нефтеналивное оборудование и резервуары. Произошли пожары, остановка загрузки, десятки танкеров застряли в Финском заливе. За три месяца - июль, август, сентябрь 2026 года - было атаковано 285 судов, а теперь Трамп позвонил Зеленскому и попросил не бомбить дизель. Итого, Ормузский пролив закрыт, северные потоки взорваны, дешевый газ для Европы исчез, российская нефть, которая шла в обход санкций, не доходит. Что получается в сумме? Мировой дефицит, рекордные цены, дизель по 6,49 долларов в США и по 2,41 во Франции.

Для Макрона сегодня главный вопрос - вернутся ли желтые жилеты. Они уже вернулись, просто пока не все это заметили. 19 сентября в Марселе на Старом порту собрались около 200 человек в желтых жилетах. Один из участников сказал: "раньше я набивал полную тележку в супермаркете за 100 евро, теперь об этом даже думать смешно". Бывший лидер желтых жилетов сказал вещь, которую стоит запомнить: "сегодня это не желтые жилеты, это народ, это вы, это все".

Дата, которая уже обросла легендами - 17 октября. Призывы к национальной мобилизации распространяются через интернет, никто не знает, кто стоит за этим призывом - ни партии, ни профсоюзы. Правительство уже нервничает, службы безопасности получили указание проявлять особую бдительность. До выборов остается 200 дней. Госдолг Франции достиг 121 % ВВП, это рекорд с 1995 года. Плюс французы очень недовольны ростом цен на топливо.

Узкое место - не только нефть, но и переработка с логистикой. Если Ормузский пролив останется заблокированным, Европа войдет в зиму с физическим дефицитом дизеля, а продовольственный кризис примерно через год станет реальностью. В долгосрочной перспективе 2026-2027 годы называют потерянной эпохой. Восстановление спроса на нефть откладывается до следующего года, восстановление добычи в Персидском заливе тоже. Это не кризис, который закончится, это новая норма. Мы получаем классический сюжет: большая геополитика встретилась с маленьким человеком на заправке, и маленький человек, как обычно, оказался самым уязвимым. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".