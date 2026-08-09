На фестивале фейерверков в испанском Альтеа пострадали 27 человек

Фестиваль фейерверков в Испании обернулся трагедией. Из-за пиротехнической неисправности пострадали 27 человек.

Как сообщается, во время запуска один из пиротехнических зарядов отклонился от траектории и упал в зону пляжа, где находились зрители. Часть людей получила ожоги, другие - ушибы и травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Инцидент произошел в испанском городе Альтеа. Здесь фестиваль фейерверков давно стал традиционным мероприятием и в 2026 году прошел уже в 40-й раз.