На Францию обрушился мощный шторм

Во Франции властвует мощный шторм. В более чем 40 департаментах страны, в том числе в Париже, объявлен оранжевый уровень опасности.

На Пятую республику обрушилась мощная гроза с градом и ливнями. Порывы ветра достигали рекордных 140 км/ч. Улицы и некоторые жилые дома оказались затоплены, из-за упавших деревьев нарушено движение автомобильного и ж/д транспорта, повреждены линии электропередач.

Ледяные снаряды размером с теннисный мяч повредили лобовые стекла машин, также пострадали сельскохозяйственные посевы. Спасательные службы работают в усиленном режиме.

Также стало известно, что шторм уже добрался и до Швейцарии - Цюрих засыпало градом.