На Галапагосских островах ввели режим ЧС из-за сильнейшего наводнения

На эквадорских Галапагосских островах ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейшего наводнения, вызванного тропическим штормом. Основной удар пришелся на остров Санта-Крус.

Мощные потоки воды смывают автомобили, затапливают жилые кварталы и разрушают инфраструктуру. Из-за разгула стихии 1 человек погиб, трое пропали без вести, пострадали 2 тыс.

Спасатели, военные и местные жители проводят эвакуацию из затопленных районов. В регионе полностью нарушено электро- и водоснабжение, а местный аэропорт приостановил прием и отправку рейсов.