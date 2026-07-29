На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа - одного из самых активных на планете

На Гавайях началось очередное извержение вулкана Килауэа - одного из самых активных на планете. Как сообщает Гавайская вулканическая обсерватория, из глубин земли вырываются мощные фонтаны лавы. Их высота уже достигает 30 м и продолжает стремительно увеличиваться.

Из-за выбросов пепла повышен уровень опасности для авиации с желтого до оранжевого. Впрочем, местным жителям и туристам пока ничего не угрожает. По оценке экспертов, раскаленные потоки изолированы и не представляют непосредственной угрозы для населенных пунктов острова.