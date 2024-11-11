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На главном заводе концерна Volkswagen в Вольфсбурге работники проводят забастовку
Сотрудники немецкого автопроизводителя Volkswagen проводят вторую предупредительную забастовку на главном заводе концерна в Вольфсбурге, расположенном в Нижней Саксонии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и агентство DPA.
Согласно информации представителя промышленного профсоюза IG Metall, первые сотрудники остановили работу в 10.30 по местному времени (12.30 по минскому. - Прим. БЕЛТА). Как ожидается, забастовка продлится четыре часа. Помимо Вольфсбурга, забастовки также планируются на всех предприятиях Volkswagen, за исключением завода в Оснабрюке.
Промышленный профсоюз IG Metall, представляющий интересы работников, призвал к стачке, чтобы оказать давление на зашедший в тупик коллективный спор о сокращении заработной платы, увольнениях и закрытии заводов. Во второй половине дня в Вольфсбурге пройдет уже четвертая по счету встреча по тарифным переговорам между IG Metall и Volkswagen. Профсоюз требует сохранить все заводы и обеспечить гарантии трудоустройства для работников, а также отвергает идеи о снижении заработной платы.
30 октября Volkswagen в ходе коллективных переговоров с IG Metall предложил снизить зарплату сотрудникам на 10 %. До этого агентство DPA со ссылкой на главу производственного совета Volkswagen Даниэлу Кавалло сообщало о планах концерна закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест. Эти планы, по словам Кавалло, затрагивают все заводы Volkswagen в стране.
Автопроизводитель указывает, что реструктуризация является единственным способом сохранить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. В Германии на заводах Volkswagen работает около 120 тыс. человек, из которых примерно половина занята на предприятии в Вольфсбурге. Концерн управляет в общей сложности десятью заводами в стране.
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