Европейские СМИ пишут, что у Швеции возникли серьезные проблемы с соответствием стандартам НАТО. После недавнего вступления в эту организацию, официальный Стокгольм принял на себя обязательство не только довооружиться, но и модернизировать военную инфраструктуру, а также инфраструктуру двойного назначения. С этим у страны возникли проблемы: для реализации планов полноценной интеграции в структуры НАТО недостает приблизительно 30 млрд долларов. Для альянса довольно обычное дело - ловить своих участников на мелких и не очень обманах. К примеру, уровень военных расходов для членов НАТО был определен в 2, а позднее и в 3 % от ВВП. На сегодня средний по альянсу уровень трат на оборону едва приближается к 1,5 %.