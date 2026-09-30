На испанском острове Тенерифе стартовал полугодовой конгресс IIHF

Все внимание поклонников белорусского хоккея до 2 октября будет приковано к Тенерифе. На испанском острове стартовал полугодовой конгресс IIHF. Его важнейшим событием станут выборы нового главы и руководства организации.

Француз Люк Тардиф, который сейчас занимает данный пост, на второй срок не выдвигался. Таким образом, среди кандидатов 9 функционеров. Из них особенно выделяют старшего вице-президента Международной федерации хоккея Петра Бржизу из Чехии, датчанина Хенрика Баха Нильсена и немца Франца Райндля. Результаты выборов станут известны 2 октября.

Напомним, что на международную арену пока из белорусских сборных допущены только юношеская мужская дружина, а также две девичьи: национальная и команда U-18. Выборы будут влиять на вопрос возвращения белорусов на международную арену.