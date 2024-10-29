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На Камчатке вновь проснулся Шивелуч

Мощное извержение вулкана Шивелуч началось на российской Камчатке. Накануне из кратера произошел выброс пепла, который сопровождался громом и молниями. Жители поселка Ключи сообщили, что слышали оглушительный грохот. Шлейф протянулся на 120 километров к востоку от вулкана, а завеса пепла поднялась на высоту примерно 11 километров. В поселке Усть-Камчатск закрыли детские сады и школы, там введен режим повышенной готовности.

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