На Камчатке вновь проснулся Шивелуч

Мощное извержение вулкана Шивелуч началось на российской Камчатке. Накануне из кратера произошел выброс пепла, который сопровождался громом и молниями. Жители поселка Ключи сообщили, что слышали оглушительный грохот. Шлейф протянулся на 120 километров к востоку от вулкана, а завеса пепла поднялась на высоту примерно 11 километров. В поселке Усть-Камчатск закрыли детские сады и школы, там введен режим повышенной готовности.