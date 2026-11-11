На Канарские острова с начала ноября прибыли 6 тыс. мигрантов

На юге Европы произошел наплыв беженцев. По данным газеты Le Monde, почти 6 тыс. мигрантов прибыли на Канарские острова за первые 10 дней ноября.

Наиболее сложная ситуация сложилась на острове Эль-Йерро, население которого составляет около 12 тыс. человек. Не выдерживая нагрузки, местные власти обратились за помощью к центральному правительству Испании.

Как отмечает газета, после усиления пограничного контроля на севере Марокко миграционные потоки в Испанию сместились южнее. Одним из основных направлений стали Канарские острова.

Мигранты продолжают прибывать и в Грецию: на днях береговая охрана обнаружила в лодке у берегов острова Крит тела 12 погибших беженцев, еще 18 человек удалось спасти. Причины гибели людей пока не установлены.