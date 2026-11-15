На Канары за сутки прибыли почти 1,5 тыс. мигрантов

Рекордное количество мигрантов прибыло на Канарские острова - 1 488 человек. Этот показатель стал самым высоким с ноября 2020 года, когда за один день был спасен 1 461 человек. Основную часть мигрантов составляют выходцы из Сенегала, Гамбии и Гвинеи-Бисау.

При этом общее число прибывших с начала года снизилось на 5,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Резкий всплеск активности в октябре создал критическую нагрузку на местные службы приема. Особенно страдает небольшой остров Эль-Йерро из-за малой площади и низкой плотности населения.