На Хайнане из-за ливней эвакуировали более 40 тыс. человек

Правительство островной китайской провинции Хайнань распорядилось эвакуировать более 40 тыс. человек из-за ливней и угрозы наводнений. Там за сутки выпало около 500 мм осадков - это максимум за всю историю наблюдений.

В некоторых районах вода заблокировала людей в домах, для их освобождения привлекались спасатели. Сильные дожди вызвали подтопления дорог, резкий подъем уровня рек и городские паводки.

Местные власти ввели повышенный уровень экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации.