На Крите нашли череп носорога возрастом около 8,5 млн лет

Череп носорога, жившего приблизительно 8,5 млн лет назад, обнаружили ученые на греческом острове Крит. Об этом сообщил местный информационный портал neakriti.gr.

По его данным, череп обнаружила научная группа из лаборатории палеонтологии и стратиграфии кафедры геологии университета города Патры под руководством профессора Йоргоса Илиопулоса. Найденный окаменелый череп принадлежал крупному двурогому носорогу Dihoplus pikermiensis, жившему в верхнем миоцене - в эпоху, которая длилась примерно 11-5 млн лет назад. Череп был найден в Глобальном геопарке ЮНЕСКО в муниципалитете Сития на востоке острова, отмечает портал.

Сохранилась примерно половина черепа, оставшаяся часть его была разрушена эрозией. В сохранившейся части ученые обнаружили три коренных зуба верхней челюсти - элементы, особенно важные для идентификации и изучения животного. Носорог обитал в верхнем миоцене в регионе Западной Евразии и является типичным представителем непарнокопытных так называемой пикермической фауны. Согласно предварительному исследованию, этот носорог жил приблизительно 8-8,5 млн лет назад.