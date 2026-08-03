На Кубе 2 августа вновь произошло полное отключение электроэнергии

На Кубе вновь произошло полное отключение электроэнергии. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственную энергокомпанию, блэкаут парализовал остров 2 августа вечером.

Это уже четвертый масштабный сбой за последние недели, до этого три общенациональных отключения были зафиксированы в июле.

Власти Кубы называют главной причиной энергетического кризиса многолетнюю экономическую блокаду со стороны США. Ситуацию критически обострило и недавнее ужесточение санкций Вашингтона, из-за которого страна оказалась в условиях жесткой топливной изоляции.