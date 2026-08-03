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На латвийском полигоне стартовали учения Baltic Trust 26

На восточном фланге НАТО стартуют очередные военные учения. На этот раз масштабные маневры под названием Baltic Trust 26 пройдут на латвийском полигоне "Селия".

Тренировки продлятся до 14 августа. В них примут участие около 650 военнослужащих из стран альянса, а также из Украины, Австралии и Японии.

Как заявлено, главной целью союзников является массовое тестирование беспилотных и противодронных систем. Солдаты будут отрабатывать совместное реагирование на дроны в воздухе.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

НАТОЛатвияучения
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