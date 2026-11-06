На массовых протестах во Франции задержано около 600 человек

Французские власти объявили, что число задержанных в ходе протестов 5 ноября составило не менее 600 человек. Накануне в акциях, которые прокатились по всей стране, приняло участие до 1 млн человек.

В ряде крупных городов - Париже, Лионе, Марселе - полиция применила весь спектр спецсредств. Протестующих избивали дубинками, обрабатывали слезоточивым газом, поливали ледяной водой. Видеосъемки свидетельствуют о большом количестве пострадавших от полицейской жестокости.

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