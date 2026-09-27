На Нью-Йорк обрушилась мощная стихия: есть жертвы и пострадавшие

На Нью-Йорк обрушился мощный шторм. Стихия принесла шквалистый ветер с порывами до 72 км/ч. Синоптики зафиксировали рекордные осадки: в черте мегаполиса за сутки местами выпало до 200 мм дождя.

Как сообщает New York Post, разгул стихии в штате уже привел к человеческим жертвам: житель Бруклина погиб в результате падения дерева, еще несколько человек пострадали.



Из-за критического подъема воды и затопления прибрежных улиц введен режим чрезвычайной ситуации.



Жителей призывают покинуть подвальные помещения. Городская инфраструктура столкнулась с транспортным коллапсом: были отменены сотни авиарейсов, приостановлено движение поездов, более 70 тыс. жилых домов остались без электричества.