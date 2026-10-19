На острове Борнео третий месяц бушуют лесные пожары

На одном из крупнейших островов планеты продолжают бушевать лесные пожары: Борнео, он же Калимантан, поделен между тремя государствами, но даже их общих усилий недостаточно, чтобы укротить стихию.

Из-за лесных пожаров, которые длятся уже третий месяц, воздух над островом превратился в убийственную смесь сажи и дыма. Власти Индонезии даже начали распылять сухой лед, который, как надеются, позволит осадить вместе с дождем и смог.

Ни малейшего эффекта пока добиться не удалось: видимость практически по всему острову не превышает нескольких десятков метров, а содержание ядовитых веществ в воздухе превышает предельно допустимые концентрации в десятки раз.