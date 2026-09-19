На острове Готланд в Балтийском море начались совместные маневры Германии и Швеции

Германия и Швеция начали учения по переброске войск на остров Готланд в Балтийском море. Маневры проходят в 300 км от Калининграда.

На борту транспортных судов находятся средства ПВО, при этом их сопровождают военные корабли и истребители.

Как отметили в командовании Вооруженных сил Швеции, маневры не являются обычными учениями и проводятся в реальных условиях, а обеспечение защиты транспорта осуществляется боевым оружием. Порт столицы острова Висбю будет находиться под постоянной охраной шведских и немецких военнослужащих.

В течение недели территорию Готланда будут патрулировать беспилотники.