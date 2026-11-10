На подходах к Криту задержаны три судна с беженцами

Европейский миграционный кризис вновь вышел на локальный пик. Власти греческого Крита сообщают, что на подходах к острову задержаны сразу три судна с беженцами из Африки. По данным властей, 14 человек из группы прибывших погибли по дороге: спасатели заняты поисками их тел.

А на западе Европы разворачивается другая драма. На Канары обрушилась очередная волна беженцев, которая затопила три острова: Ла-Пальма, Ла-Гомера и Гран-Канария. Здесь тоже не обошлось без жертв: испанские власти сообщают о гибели 34 беженцев.

Но этим бедствия, с которыми столкнулись Канарские острова, не исчерпываются: только за ноябрь здесь высадились 4 тыс. африканских мигрантов. На острове Йерро возник локальный гуманитарный кризис: их нечем кормить, негде селить, для них нет лекарств.